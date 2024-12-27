Подполье рассказало о бесчинствах украинских военкомов

Подполье заявило, что ТЦК бесчинствуют в восточных и центральных частях Украины

Представители подполья «Дозор» сообщили, что представители территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) бесчинствуют в восточной и центральной частях страны, передает ТАСС.

«По регионам сложно вывести какую-то статистику. Восточные и центральные районы подвергнуты данному процессу сильнее. Положительный успех имеет ротационная система работы, то есть из Днепра бригады ТЦК уезжают в Харьков, из Харькова — во Львов», — заявил подпольщик.

По его словам, эта система была придумана для того, чтобы призывники не смогли обходить мобилизацию с помощью кумовства или коррупции, однако все еще остается возможность разово дать взятку тому или иному наряду ТЦК. Он добавил, что иногда родственники мобилизованных осаждают военкоматы или устраивают пикеты, «которые разгоняются или просто расшибаются из-за безразличия».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, призвал президента Украины Владимира Зеленского записать новогоднее обращение на фоне военкомата. По мнению депутата, в обращении Зеленского должны присутствовать основные атрибуты его власти, к которым также относятся полиция, боль, кровь и слезы.