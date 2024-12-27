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01:43, 27 декабря 2024Бывший СССР

В Раде призвали Зеленского записать новогоднее обращение на фоне ТЦК

Депутат Дубинский призвал Зеленского записать новогоднее обращение на фоне ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, рассказал, каким видит новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский заявил, что Зеленскому следует записать новогоднее обращение на фоне военкомата (территориального центра комплектования — ТЦК). «Для реалистичности антуража, <...> запись следовало бы организовать на фоне буса с ТЦК», — призвал он.

По мнению депутата, в обращении Зеленского должны присутствовать основные атрибуты его власти, к которым также относятся полиция, боль, кровь и слезы.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с Вселенским патриархом Варфоломеем. «Поблагодарил Его Всесвятость за духовную поддержку Украины и поздравил патриарха с грядущими праздниками — Рождеством и Новым годом», — отметил лидер страны.

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