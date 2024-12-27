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03:30, 27 декабря 2024Из жизни

Порномодель призналась в сексуальном влечении к Санта-Клаусу

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Модель OnlyFans рассказала, что с юного возраста испытывает сексуальное влечение к Санта-Клаусу. Об этом пишет Daily Star.

Американка Кэссиди Коса призналась, что начала испытывать особые чувства к Санта-Клаусу еще в детстве. «Я думаю, это началось где-то лет в 10, когда мы смотрели рождественские фильмы всей семьей. Санта всегда был особенным. Он был обаятельным, заботливым и, осмелюсь сказать, довольно соблазнительным. Но только в своем костюме. В его образе есть что-то, что запало мне в душу», — поделилась воспоминаниями модель.

При этом она отметила, что дело не во внешности, а в доброте и щедрости рождественского персонажа. Коса также отметила, что ей очень нравится борода Санта-Клауса. «Моя сексуальная фантазия — быть миссис Клаус. Печь печенья, а Санта украдкой целует меня или делает что-то посерьезнее между партиями», — заявила она.

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Эксперт по сексу и отношениям Джеймс Томас пояснил, что сантафилия может развиться у некоторых людей из-за того, что Санта-Клаус доминирующая фигура, которая поощряет за хорошие поступки и наказывает за плохие. «Может быть, не так уж плохо быть в списке непослушных», — предположил Томас.

Он также отметил, что у Санта-Клауса есть борода, что привлекает многих женщин. Еще одним аспектом влечения, по мнению Томаса, может быть традиция, когда дети садятся на колени к Санта-Клаусу и говорят, какой подарок хотят. Эксперт рассказал, что опрашивал аниматоров, изображающих Санта-Клауса в супермаркетах, и те рассказали, что иногда к ним на колени садятся и женщины, а потом рассказывают о своих сексуальных фантазиях.

Ранее сообщалось, что модель OnlyFans Хейли Дэвис, которую прозвали «самой трудолюбивой женщиной в порно», поразило количество мужчин, мечтающих об унижениях. Девушка призналась, что сначала думала, что мужчин с подобным фетишем очень немного.

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