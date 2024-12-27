Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 27 декабря 2024Интернет и СМИ

Принтер взбунтовался при попытке его владельца распечатать фальшивые доллары

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit столкнулся с неожиданной проблемой при попытке распечатать на принтере фальшивые доллары. Устройство отказалось делать это, выведя изображение лишь наполовину.

«Я пытался напечатать фальшивые деньги для рождественского розыгрыша, но мой принтер не позволил мне этого сделать», — посетовал пользователь. В посте он опубликовал фотографию получившейся распечатки.

Под неполным изображением принтер поместил ссылку на главную страницу сайта Группы по защите от подделок при Европейском центральном банке, на которой рассказывается о борьбе с фальшивыми деньгами. Там также сказано, что подделка валюты является преступлением, а в некоторых странах строго запрещено любое воспроизведение изображений банкнот.

Пользователи в комментариях рассказали автору, что эта проблема широко известна. У некоторых из них не получалось распечатывать деньги еще 20-25 лет назад, а другие столкнулись с похожими сложностями еще на этапе создания изображения в одном из популярных графических редакторов.

Другая пользовательница Reddit опубликовала на портале фото, внезапно распечатанное ее принтером. Снимок удивил девушку — на нем были изображены пять акул, смотрящих в камеру фотографа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил вероятность победы России в 2025 году

      В США призвали власти страны прекратить страдания украинцев

      Раскрыты действия Финляндия и Швеции при конфликте России и НАТО

      Ким Чен Ын сделал подарок северокорейской долгожительнице

      Принтер взбунтовался при попытке его владельца распечатать фальшивые доллары

      В Пентагоне отказались комментировать данные о сбитом F-16 в Запорожской области

      Порномодель призналась в сексуальном влечении к Санта-Клаусу

      Раскрыта попытка советских спецслужб отравить диктатора Амина перед Афганской войной

      Посол рассказал о визите Си Цзиньпина в Россию в 2025 году

      Подполье рассказало о бесчинствах украинских военкомов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше