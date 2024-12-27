Принтер взбунтовался при попытке его владельца распечатать фальшивые доллары

Пользователь Reddit столкнулся с неожиданной проблемой при попытке распечатать на принтере фальшивые доллары. Устройство отказалось делать это, выведя изображение лишь наполовину.

«Я пытался напечатать фальшивые деньги для рождественского розыгрыша, но мой принтер не позволил мне этого сделать», — посетовал пользователь. В посте он опубликовал фотографию получившейся распечатки.

Под неполным изображением принтер поместил ссылку на главную страницу сайта Группы по защите от подделок при Европейском центральном банке, на которой рассказывается о борьбе с фальшивыми деньгами. Там также сказано, что подделка валюты является преступлением, а в некоторых странах строго запрещено любое воспроизведение изображений банкнот.

Пользователи в комментариях рассказали автору, что эта проблема широко известна. У некоторых из них не получалось распечатывать деньги еще 20-25 лет назад, а другие столкнулись с похожими сложностями еще на этапе создания изображения в одном из популярных графических редакторов.

Другая пользовательница Reddit опубликовала на портале фото, внезапно распечатанное ее принтером. Снимок удивил девушку — на нем были изображены пять акул, смотрящих в камеру фотографа.