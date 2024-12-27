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15:16, 27 декабря 2024Мир

Пропавших членов экипажа Ursa Major до сих пор не нашли

Пропавших членов экипажа Ursa Major не нашли
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Два пропавших члена экипажа Ursa Major, потерпевшего крушение в результате теракта в Средиземном море между Алжиром и Испанией, до сих пор не найдены. Об этом ТАСС сообщил источник в «Оборонлогистике».

«Два члена экипажа не были найдены», — заявил собеседник агентства, отметив, что остальные 14 членов экипажа были эвакуированы на спасательной шлюпке.

Ранее представители норвежского судовладельца Bulkship Management объяснили, что их моряки не направились на помощь Ursa Major, так как их уже плыл спасать другой корабль.

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