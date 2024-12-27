Путин оценил вероятность победы России в 2025 году

Путин ответил на вопрос о победе России в 2025 году словами о вере в Бога

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, верит ли он в победу России уже в следующем году. Его слова приводит РИА Новости.

Журналисты задали вопрос Путину, верит ли он сам в то, что конфликт на Украине завершится победой России в 2025 году. «В Бога верю. А Бог с нами», — подчеркнул он.

Ранее Путин заявлял, что Россия владеет стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения СВО. Отдельно он отметил, что владение инициативой строится не только на работе военнослужащих, но и на усилиях оборонных предприятий.

До этого российский президент назвал 2024 год знаковым для спецоперации.