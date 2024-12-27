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11:08, 27 декабря 2024Из жизни

Пятилетней девочке выписали штраф на 124 тысячи рублей за мусор

В Лондоне пятилетнюю девочку оштрафовали на 124 тысячи рублей за выброс мусора
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Chalermpon Poungpeth / Shutterstock / Fotodom  

В Лондоне, Великобритания, пятилетней девочке прислали штраф за то, что она выбросила мусор мимо урны. Об этом пишет My London News.

Как заявил отдел по охране окружающей среды муниципального совета, полицейские видели, как девочка бросила упаковку от посылки на землю. В Великобритании это считается нарушением закона, поэтому ребенку выписали штраф в тысячу фунтов стерлингов (124 тысячи рублей). Позже выяснилось, что никакого полицейского-свидетеля не было. Сотрудники отдела просто нашли на земле пакет с ее именем.

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Отец девочки подчеркнул, что она нарушила закон неумышленно. По его словам, упаковка просто выпала из переполненной урны, куда ее кинул ребенок. Столь большой штраф, да еще и выписанный дошкольнице, он назвал абсурдом. Он обвинил службы по уборке территории его дома в том, что они не вывозят мусор вовремя. Мужчина обратился в муниципальный совет, однако его жалобу проигнорировали. В конце концов ему удалось добиться отмены штрафа.

Ранее сообщалось, что в Великобритании оштрафовали пару, которая добровольно убирала мусор на улице. Их заставили заплатить 1,2 тысячи фунтов стерлингов.

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