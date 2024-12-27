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06:11, 27 декабря 2024Мир

Раскрыта неожиданная помощь Трампа России

Профессор Вольф: слова Трампа о Гренландии повлияют на поддержку Киева
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Профессор Массачусетского университета в Амхерсте Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works отметил, что европейским странам станет сложнее оправдывать свою поддержку Киева мнимой угрозой со стороны России в свете заявлений избранного президента Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию к США.

Эксперт подчеркнул, что европейские правительства уже привыкли запугивать своих граждан, утверждая, что Россия якобы собирается вторгнуться в Европу после завершения специальной военной операции на Украине.

Вольф добавил, что обвинения в адрес России не имеют под собой никаких реальных оснований, поскольку Москве нет причин для агрессии против европейских стран. При этом Трамп, по его словам, открыто высказывает претензии на территорию Дании, что подчеркивает его амбиции по отношению к европейским государствам.

«Теперь <...> правительствам Европы будет сложнее так говорить <...> в свете того, что мы только что наблюдали со стороны Трампа», — отметил Вольф.

Ранее Трамп написал в соцсети, что «в целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают контроль над Гренландией абсолютной необходимостью». До этого с призывом «купить» Гренландию к республиканцу обратился бывший глава аппарата Совета национальной безопасности Белого дома Александр Грэй.

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