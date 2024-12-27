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12:29, 27 декабря 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о готовящих атаку на полицейский участок членах исламской ячейки

Уничтоженные в Москве исламисты готовили бомбу для теракта в полицейском участке
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В Москве уничтожены готовившие атаку на полицейский участок члены исламской ячейки

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Уничтоженные в Москве члены исламской ячейки готовили бомбу для теракта в полицейском участке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным агентства, речь идет об участниках ячейки международной террористической организации «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», ИГ). Для атаки они купили автомобиль и газовые баллоны с пропаном, а затем работали над изготовлением самодельного взрывного устройства (СВУ). Кроме того, силовики провели обыск по месту проживания злоумышленников. В результате было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части СВУ.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ («Подготовка теракта группой лиц по предварительной сговору или организованной группой») и части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности запрещенной в России террористической организации»).

Ранее сообщалось, что радикалы собирались взорвать возле участка автомобиль с наполненными газом баллонами. В момент задержали террористы оказали вооруженное сопротивление группе захвата ФСБ России и были уничтожены ответным огнем спецназа.

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