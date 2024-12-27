В Москве уничтожены готовившие атаку на полицейский участок члены исламской ячейки

В Москве предотвратили теракт и уничтожили исламских террористов

В Москве уничтожены члены исламской ячейки, готовившие атаку на отделение полиции. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, злоумышленники собирались взорвать возле участка автомобиль с наполненными газом баллонами. Теракт планировала организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России). В момент задержали террористы оказали вооруженное сопротивление группе захвата ФСБ России и были уничтожены ответным огнем спецназа.

24 декабря сотрудниками ФСБ были задержаны 4 россиянина за подготовку покушений на высокопоставленных военных