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12:23, 27 декабря 2024Силовые структуры

В Москве уничтожены готовившие атаку на полицейский участок члены исламской ячейки

В Москве предотвратили теракт и уничтожили исламских террористов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Москве уничтожены члены исламской ячейки, готовившие атаку на отделение полиции. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает ТАСС.

По данным агентства, злоумышленники собирались взорвать возле участка автомобиль с наполненными газом баллонами. Теракт планировала организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России). В момент задержали террористы оказали вооруженное сопротивление группе захвата ФСБ России и были уничтожены ответным огнем спецназа.

24 декабря сотрудниками ФСБ были задержаны 4 россиянина за подготовку покушений на высокопоставленных военных

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