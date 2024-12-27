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19:25, 27 декабря 2024Забота о себе

Россиян предостерегли от главной ошибки при похмелье

Терапевт Зумруд Омарова призвала не похмеляться утром 1 января
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Терапевт Зумруд Омарова призвала россиян не похмеляться утром 1 января. От главной ошибки, совершаемой после праздничного застолья, врач предостерегла в беседе с NEWS.ru.

Омарова объяснила, что употребление алкоголя утром после праздника только ухудшит состояние. По словам доктора, спиртное может лишь на время снизить симптомы похмелья. «Алкоголь стимулирует выработку нейромедиаторов — симптомы похмелья либо уменьшаются, либо исчезают. Но это временное явление, которое не является лечением. Напротив, это замкнутый круг, который лишь усугубляет состояние человека», — объяснила она.

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Терапевт добавила, что при похмелье также не рекомендуется пить пиво, в том числе и безалкогольное, а также принимать аспирин и анальгетики — они вместе с алкоголем дополнительно нагружают печень.

Ранее Омарова посоветовала есть овсяную кашу после обильного застолья. По ее мнению, это блюдо хорошо очищает организм от токсинов.

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