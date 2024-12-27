Россиянам посоветовали утром после новогоднего застолья есть овсяную кашу

Диетолог Омарова: овсяная каша на завтрак помогает выводить токсины из организма

Терапевт Зумруд Омарова посоветовала россиянам, злоупотребившим в новогоднюю ночь жирной, жареной и острой пищей, утром есть овсяную кашу. О пользе блюда врач рассказала изданию NEWS.ru.

Чтобы очистить организм от последствий праздничных излишеств, Омарова рекомендовала пить больше чистой воды и есть на завтрак овсяную кашу, так как эта крупа помогает выводить токсины из организма.

В то же время врач призвала россиян не садиться на диету сразу после окончания новогодних застолий. Это поможет избежать сильного стресса при возвращении на работу и слабости, которая неизбежна при дефиците калорийности. Также, по словам диетолога, не стоит резко отказываться от хлеба, лучше в каждый прием пищи есть по кусочку цельнозернового, это позволит обогатить рацион полезной клетчаткой.

Ранее диетолог Алексей Кабанов назвал безопасные праздничные блюда для диабетиков. Он посоветовал готовить для новогоднего застолья салаты с овощами и рыбу.