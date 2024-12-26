Названы безопасные для диабетиков новогодние блюда

Диетолог Кабанов посоветовал диабетикам готовить на Новый год рыбу

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, что новогодний стол можно накрыть вкусными и разнообразными блюдами, которые будут еще и безопасными для диабетиков. Их эксперт назвал «Ленте.ру».

Диетолог посоветовал при составлении новогоднего меню сделать акцент на салатах с зеленью, овощами, морепродуктами и авокадо, а в качестве заправки использовать растительные масла. При этом от колбас и мяса в составе салатов лучше отказаться, считает Кабанов.

«Горячие блюда из жирных сортов мяса — баранины или свинины — точно не подойдут. Советую готовить, и не только в Новый год, индейку, куриную грудку, нежирную говядину или рыбу. Идеальным гарниром станут запеченный картофель, крупы, например, булгур или гречка, а также бобовые», — заявил эксперт.

В качестве алкоголя для праздничного застолья Кабанов рекомендовал диабетикам выбирать сухие вина и употреблять их в меру — не более 200 миллилитров на человека. От сладких блюд на новогоднем столе, по его мнению, следует и вовсе отказаться.

Ранее Алексей Кабанов перечислил продукты, провоцирующие рак. По его словам, самую большую опасность для здоровья представляют алкоголь, острая или соленая рыба и красное мясо.