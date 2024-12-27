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12:31, 27 декабря 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасности газированных алкогольных напитков

Диетолог Тутельян посоветовал россиянам отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Spaskov / Shutterstock / Fotodom  

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, как питаться за новогодним столом без вреда для здоровья. Советы россиянам эксперт дал в официальном Telegram-канале министерства.

Прежде всего эксперт предупредил об опасности газированных алкогольных напитков. По его словам, пузырьки усиливают всасывание спирта и его токсическое воздействие. «За новогодним столом лучше отказаться от алкоголя, ведь легко перестать себя контролировать, а если выпьешь много, то праздника у тебя точно не будет, будут только неприятности», — отметил диетолог.

Также Тутельян посоветовал перестать чрезмерно ограничивать себя в еде в день праздника — эта мера позволит не переесть во время застолья ночью. Он подчеркнул, что очередность подачи блюд не играет роли, но обычно принято начинать с закуски, а затем переходить к основным блюдам, десертам и фруктам.

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Ранее терапевт Ирина Баранова назвала неочевидную причину развития депрессии и раннего старения. По ее словам, так негативно на организм воздействует алкоголь.

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