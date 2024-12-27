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18:29, 27 декабря 2024Забота о себе

Россиянам порекомендовали овощ для здоровья сердца

Нутрициолог Антонюк рассказала, что тыква полезна для здоровья сердца
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kerstin Wrba / Unsplash

Нутрициолог Жанна Антонюк рассказала, что тыква полезна для здоровья сердца. Добавить этот овощ в рацион она порекомендовала россиянам в разговоре с «Известиями».

Специалистка объяснила, что тыква содержит витамины A, C, E, K и группы B, а также минералы, такие как магний, железо и калий, который помогает регулировать кровяное давление и поддерживать здоровье сердца.

Антонюк добавила, что в тыкве также есть много клетчатки, которая улучшает пищеварение и предотвращает появление запоров. Кроме того, этот овощ обладает антиоксидантными свойствами и содержит мало калорий.

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При этом нутрициолог уточнила, что этот продукт подходит не всем. «Тыква не рекомендована людям с обострением гастрита или язвы желудка и имеющим аллергию на нее. При сахарном диабете важно следить за количеством употребляемой тыквы, чтобы предотвратить резкие изменения уровня сахара в крови», — предупредила специалистка.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева рассказала, кому противопоказаны мандарины. Прежде всего она призвала отказаться от употребления этого фрукта людей с диагностированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).

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