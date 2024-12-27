Россиянам с маленькими гостиными дали совет

Дизайнер Тычино посоветовала правильно ставить мебель в гостиных

Россиянам с маленькими гостиными рекомендовали оптимально располагать мебель в комнате. Этим и другими советами в разговоре с «ТутНовости» поделилась дизайнер Юлия Тычино.

Не стоит ставить большое количество предметов мебели в одном месте. Специалист посоветовала расставить мебель так, чтобы было много свободного места. Важно учитывать архитектурные особенности комнаты. Так, стены без окон могут быть использованы для хранения книг и декоративных предметов. Также Тычино посоветовала использовать мебель с функцией хранения — шкафы или тумбы с выдвижными ящиками.

Создать иллюзию пространства поможет использование зеркал. Их дизайнер посоветовала расположить на стенах противоположных окну, чтобы отражать естественный свет. Для создания динамического эффекта рекомендуется разместить их на разных уровнях. Увеличить пространство помогут потолочные или настенные светильники, которые специалист посоветовала использовать вместо настольных ламп.

Визуально увеличить помещение поможет и современный дизайн, где используются простые линии и формы, а также отражающие свет глянцевые отделки на мебели, полу и стенах. Выбирать мебель и текстиль Тычино посоветовала светлых оттенков.

Ранее дизайнер Юлия Тычино указала на главные ошибки при выборе межкомнатных дверей.