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19:02, 27 декабря 2024Путешествия

Россияне купили тур в Таиланд по цене квартиры в мегаполисе

АТОР: россияне купили тур в Таиланд на Новый год за 5,6 миллиона рублей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Day2505 / Shutterstock / Fotodom  

Российские туристы купили тур в Таиланд на Новый год за 5,6 миллиона рублей. Стоимость самой дорогой поездки раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, в такую сумму обошлись девять ночей в пятизвездочном отеле Anantara Phuket Villas на Пхукете с завтраками. В пакет входят проживание в номере с двумя спальнями на троих взрослых и двух детей, индивидуальный трансфер, торжественная встреча с цветами и шампанским.

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Поездка в Таиланд с 30 декабря обошлась россиянам по цене квартиры в мегаполисе. Например, по данным сервиса «Циан», двухкомнатное жилье в Екатеринбурге продается за 5,2 миллиона рублей. За 5,3 миллиона в этом городе можно купить студию в новостройке.

Тем временем самые дешевые туры в Таиланд на новогодние каникулы можно купить за 200 тысяч рублей и выше. В такую сумму уложится поездка на двоих в гостиницы категории «две-три звезды».

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