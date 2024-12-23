Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:06, 23 декабря 2024Путешествия

Раскрыта стоимость самых дешевых туров в Таиланд на Новый год

АТОР: самый дешевый тур в Таиланд на Новый год обойдется от 200 тысяч рублей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Mathew Schwartz / Unsplash

Самый дешевый тур в Таиланд на новогодних каникулах обойдется россиянам от 200 тысяч рублей за двоих с перелетом. Стоимость поездок раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, туристы могут уложиться в такую сумму, если отправятся на курорт Паттайя в первых числах января. Например, 10 ночей с завтраками в трехзвездочном отеле Pattaya Park стоят 200,3 тысячи рублей за двоих. За 250 тысяч можно купить аналогичный тур в Centara Life Maris Resort Jomtien категории «четыре звезды».

Материалы по теме:
Байкал зимой: как добраться, где отдохнуть, что посмотреть, чем заняться
Байкал зимой:как добраться, где отдохнуть, что посмотреть, чем заняться
30 ноября 2024
Китайцы массово едут в Россию. Почему этому рады не все?
Китайцы массово едут в Россию.Почему этому рады не все?
Сегодня

Поездка с захватом Нового года будет стоить дороже. 10 ночей в отеле The Mangrove в Паттайе с вылетом из Москвы 25 декабря обойдутся в 224 тысячи рублей за двоих. В пакет входят завтраки. А такая же поездка в отель Lantana Pattaya Hotel & Resort будет стоить 233 тысячи.

Ранее россиянам предложили слетать в Эмираты дешевле 10 тысяч рублей до Нового года. Так, у «Победы» билеты в Дубай с 23 по 31 декабря стоили 9,8 тысячи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На территории бывшего завода в России произошел взрыв. Есть жертвы и пострадавшие

      Суд оштрафовал Михалкова на 300 рублей

      Упала стоимость полисов ОСАГО

      Россияне назвали самые популярные мемы 2024 года

      Голая вечеринка энергетиков в день отключения света попала на видео и возмутила россиян

      Российские военные ударили по расположению ВСУ в Черниговской области

      В Гренландии возмутились словам Трампа о владении островом

      Расправившегося с соседями из-за громкой музыки россиянина заочно осудили

      Путин оценил уровень долговой нагрузки российских компаний

      Литва резко прокомментировала визит Фицо в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше