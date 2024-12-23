Раскрыта стоимость самых дешевых туров в Таиланд на Новый год

АТОР: самый дешевый тур в Таиланд на Новый год обойдется от 200 тысяч рублей

Самый дешевый тур в Таиланд на новогодних каникулах обойдется россиянам от 200 тысяч рублей за двоих с перелетом. Стоимость поездок раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, туристы могут уложиться в такую сумму, если отправятся на курорт Паттайя в первых числах января. Например, 10 ночей с завтраками в трехзвездочном отеле Pattaya Park стоят 200,3 тысячи рублей за двоих. За 250 тысяч можно купить аналогичный тур в Centara Life Maris Resort Jomtien категории «четыре звезды».

Поездка с захватом Нового года будет стоить дороже. 10 ночей в отеле The Mangrove в Паттайе с вылетом из Москвы 25 декабря обойдутся в 224 тысячи рублей за двоих. В пакет входят завтраки. А такая же поездка в отель Lantana Pattaya Hotel & Resort будет стоить 233 тысячи.

Ранее россиянам предложили слетать в Эмираты дешевле 10 тысяч рублей до Нового года. Так, у «Победы» билеты в Дубай с 23 по 31 декабря стоили 9,8 тысячи.