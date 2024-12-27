Российский фельдшер пошел на расслабляющий массаж в Таиланде и не выжил

Mash: российский фельдшер пошел на расслабляющий массаж в Паттайе и не выжил

Российский фельдшер скорой помощи пошел на расслабляющий массаж в Таиланде, упал в обморок и не выжил. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, 15 декабря Сергей К. приехал на популярный азиатский курорт Паттайя с девушкой. Накануне инцидента они поссорились, и мужчина решил успокоиться с помощью массажа.

В конце процедуры у россиянина закружилась голова и поднялось давление. Во время спуска по лестнице он потерял сознание и упал головой вниз. Сотрудники салона вызвали скорую и попытались реанимировать Сергея, но безуспешно.

По предварительной версии тайских врачей, кончина мужчины наступила от множественных травм в результате падения. Как сообщает источник, через месяц Сергей должен был отметить свое 50-летие.

В начале декабря похожая трагедия произошла в массажном салоне на другом тайском курорте — Пхукет. После 45 минут процедуры турист из Сингапура уснул и начал хрипеть, а потом у него остановилось дыхание.