Считавшийся утраченным вид животных нашли в российском регионе

На Таймыре впервые за 40 лет выловили считавшегося утраченным сибирского осетра

Под Норильском впервые за 40 лет нашли считавшийся утраченным на Таймыре вид животных — сибирского осетра. Об этом сообщил замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков, его слова приводит ТАСС.

«[С 1982 года] всякая информация о его поимке исчезла не только из промысловой статистики, но из научных отчетов и публикаций. В XXI веке само существование сибирского осетра в бассейне Пясины стали подвергать сомнению», — рассказал специалист.

По словам Бизикова, в реке Пясина выловили сразу 16 особей этого вида рыбы. Ученый отметил, что обнаружение осетра под Норильском говорит о том, что популяция не только сохранилась в регионе, но и естественным образом воспроизводится.

Ранее сообщалось, что власти Ямало-Ненецкого автономного округа отправили молодых самцов овцебыка в Москву заводить потомство.