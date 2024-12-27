69-я параллель
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12:55, 27 декабря 202469-я параллель

Считавшийся утраченным вид животных нашли в российском регионе

На Таймыре впервые за 40 лет выловили считавшегося утраченным сибирского осетра
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Haplochromis / Wikimedia

Под Норильском впервые за 40 лет нашли считавшийся утраченным на Таймыре вид животных — сибирского осетра. Об этом сообщил замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков, его слова приводит ТАСС.

«[С 1982 года] всякая информация о его поимке исчезла не только из промысловой статистики, но из научных отчетов и публикаций. В XXI веке само существование сибирского осетра в бассейне Пясины стали подвергать сомнению», — рассказал специалист.

По словам Бизикова, в реке Пясина выловили сразу 16 особей этого вида рыбы. Ученый отметил, что обнаружение осетра под Норильском говорит о том, что популяция не только сохранилась в регионе, но и естественным образом воспроизводится.

Ранее сообщалось, что власти Ямало-Ненецкого автономного округа отправили молодых самцов овцебыка в Москву заводить потомство.

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