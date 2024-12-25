69-я параллель
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15:57, 25 декабря 202469-я параллель

Власти региона России отправили молодых самцов в Москву заводить потомство

Власти ЯНАО отправили самцов овцебыка в Москву заводить потомство
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПотепление в Арктике

Власти Ямало-ненецкого автономного округа (ЯНАО) отправили молодых самцов овцебыка в Москву заводить потомство. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства российского региона.

Как рассказали чиновники, редкие животные из региона оказались в Московском зоопарке, где уже живут овцебыки из другой генетической линии, и благодаря этому их потомство будет обладать высокой генетической изменчивостью и жизнеспособностью. Отмечается, что родившееся у овцебыков потомство вернется в ЯНАО и будет выпущено обратно в природный парк.

Губернатор региона Дмитрий Артюхов опубликовал видео, на кадрах которого видно, как молодых овцебыков готовят к транспортировке — ловят и помещают в специальные ящики. Сейчас животные уже осваиваются и проходят карантин в центре воспроизводства редких видов в зоопарке. «Уверен, наши животные в надежных руках, адаптация и знакомство с сородичами пройдут успешно», — подытожил губернатор.

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Ранее сообщалось, что восстановление популяции овцебыков может являться одним из неочевидных способов замедлить потепление, приводящее к сокращению площади России. Как рассказывал координатор проекта «Овцебык.рф» Игорь Мишуков, прежде в Арктике росли злаки, которые формировали толстый слой дерна — теплоизоляцию над вечной мерзлотой. И именно овцебыки способствуют развитию такой растительности, так как они выедают всю остальную растительность, параллельно удобряя почву.

ЖЗЛ
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