В России признали сложность с инвестициями из дружественных стран

Глава Минфина Силуанов признал нежелание дружественных стран вкладывать в Россию

Инвесторы из дружественных стран пока настороженно относятся к вложениям в Россию, потому что не желают попасть под вторичные санкции. Такую проблему во время лекции в Финансовом университете при правительстве признал министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

По его словам, правительство «максимально заинтересовано» в привлечении иностранцев и хотело бы, чтобы россияне тоже имели возможность вкладываться в инструменты других стран, но пока не стимулирует такие инвестиции из-за рисков.

В результате основными инвесторами на российском финансовом рынка, указал глава Минфина, остаются внутренние. Власти работают над выстраиванием междепозитарной инфраструктуры с дружественными странами, в частности, со странами БРИКС, но тема развивается «очень-очень осторожно» и не так, как хотелось бы Москве. При этом депозитарные мосты, продвигаемые Москвой, заметно облегчили бы взаимные вложения иностранцев в российские ценные бумаги и россиян в иностранные.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев объяснил, что крупные компании не решаются проводить первичные размещения акций (IPO) на Московской бирже из-за слишком малой емкости фондового рынка. Продавать пару процентов от компании было бы смешно, а больший процент внутренние инвесторы не осилят.

В то же время чиновник верит, что в 2025 году на российский фондовый рынок начнут возвращаться инвесторы из недружественных стран, которые до начала боевых действий на Украине активно работали на нем. Впрочем, глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов призвал оставить иллюзии по поводу возвращение качественного и не спекулятивного капитала до устранения политической напряженности.