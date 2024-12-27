Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:04, 27 декабря 2024Экономика

В России признали сложность с инвестициями из дружественных стран

Глава Минфина Силуанов признал нежелание дружественных стран вкладывать в Россию
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Инвесторы из дружественных стран пока настороженно относятся к вложениям в Россию, потому что не желают попасть под вторичные санкции. Такую проблему во время лекции в Финансовом университете при правительстве признал министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

По его словам, правительство «максимально заинтересовано» в привлечении иностранцев и хотело бы, чтобы россияне тоже имели возможность вкладываться в инструменты других стран, но пока не стимулирует такие инвестиции из-за рисков.

В результате основными инвесторами на российском финансовом рынка, указал глава Минфина, остаются внутренние. Власти работают над выстраиванием междепозитарной инфраструктуры с дружественными странами, в частности, со странами БРИКС, но тема развивается «очень-очень осторожно» и не так, как хотелось бы Москве. При этом депозитарные мосты, продвигаемые Москвой, заметно облегчили бы взаимные вложения иностранцев в российские ценные бумаги и россиян в иностранные.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев объяснил, что крупные компании не решаются проводить первичные размещения акций (IPO) на Московской бирже из-за слишком малой емкости фондового рынка. Продавать пару процентов от компании было бы смешно, а больший процент внутренние инвесторы не осилят.

В то же время чиновник верит, что в 2025 году на российский фондовый рынок начнут возвращаться инвесторы из недружественных стран, которые до начала боевых действий на Украине активно работали на нем. Впрочем, глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов призвал оставить иллюзии по поводу возвращение качественного и не спекулятивного капитала до устранения политической напряженности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Посол назвал последствие применения Россией «Орешника»

      57-летняя Елена Воробей снялась в латексном наряде с глубоким декольте

      План «Ковер» ввели в еще нескольких российских аэропортах

      Женщина описала эмоции от нападения стада коров фразой «вот и все, так я и умру»

      В России признали сложность с инвестициями из дружественных стран

      Раскрыты четыре новые схемы мошенников перед Новым годом

      Пользователи Windows остались без патчей безопасности

      Рогов рассказал о зачистке плацдарма ВСУ под Курахово

      Венгерский политолог рассказал о беспомощности Евросоюза в экономике

      Фигуранта дела о пытках в саратовской туберкулезной больнице нашли мертвым в СИЗО. Кто он и что об этом известно?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше