США наводнили бомжи

Bloomberg: США столкнулись с рекордным уровнем бездомности

Число бездомных в США резко выросло до рекордного за последние 20 лет уровня. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на доклад администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена.

Количество бомжей, подсчитанных в январе 2024 года, составило 772 тысячи человек и оказалось на 18 процентов выше, чем в 2023 году, который тоже был рекордным по количеству бездомных. Почти на 40 процентов выросло количество бездомных семей с детьми.

Такое положение дел объясняют за высокой арендной платой, отсутствием доступных вариантов жилья, а также большим количеством мигрантов. В январе наплыв последних переполнил системы приютов в Нью-Йорке, Денвере, Чикаго и других городах. Кроме того, бездомность выросла за последние 10 лет в результате стремительного роста стоимости жилья. Арендная плата повышалась в 1,5 раза быстрее заработной платы. И это при том, что строительство квартир достигло самого высокого уровня за последние десятилетия.

В то же время количество бездомных среди ветеранов упало почти на восемь процентов с 2023 года и более чем на 55 процентов с 2010 года.

Во второй половине сентября газета The Wall Street Journal писала, что в 2024 году количество бездомных в США может превысить рекордные 653 тысячи человек. На тот момент число живущих на улицах людей уже достигло 550 тысяч.