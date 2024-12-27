Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:31, 27 декабря 2024Экономика

США наводнили бомжи

Bloomberg: США столкнулись с рекордным уровнем бездомности
Кирилл Луцюк

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Число бездомных в США резко выросло до рекордного за последние 20 лет уровня. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на доклад администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена.

Количество бомжей, подсчитанных в январе 2024 года, составило 772 тысячи человек и оказалось на 18 процентов выше, чем в 2023 году, который тоже был рекордным по количеству бездомных. Почти на 40 процентов выросло количество бездомных семей с детьми.

Такое положение дел объясняют за высокой арендной платой, отсутствием доступных вариантов жилья, а также большим количеством мигрантов. В январе наплыв последних переполнил системы приютов в Нью-Йорке, Денвере, Чикаго и других городах. Кроме того, бездомность выросла за последние 10 лет в результате стремительного роста стоимости жилья. Арендная плата повышалась в 1,5 раза быстрее заработной платы. И это при том, что строительство квартир достигло самого высокого уровня за последние десятилетия.

Материалы по теме:
Один из самых дорогих городов мира стремительно пустеет. Почему Сан-Франциско оставляют богатые и захватывают бездомные?
Один из самых дорогих городов мира стремительно пустеет.Почему Сан-Франциско оставляют богатые и захватывают бездомные?
2 октября 2023
«Чизбургер и кофе — это еще один день жизни» Как на самом деле живут бездомные в России и почему их меньше, чем кажется?
«Чизбургер и кофе — это еще один день жизни»Как на самом деле живут бездомные в России и почему их меньше, чем кажется?
5 июня 2024

В то же время количество бездомных среди ветеранов упало почти на восемь процентов с 2023 года и более чем на 55 процентов с 2010 года.

Во второй половине сентября газета The Wall Street Journal писала, что в 2024 году количество бездомных в США может превысить рекордные 653 тысячи человек. На тот момент число живущих на улицах людей уже достигло 550 тысяч.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      РПЦ разжаловала и отправила на пенсию скандально известного митрополита. Бывший прислужник обвинял его в домогательствах

      Россиянам раскрыли пользу глинтвейна

      В России признали мошенничеством снятие порчи

      США наложили санкции на основателя правящей партии Грузии

      Обманувшим 55 пациентов сотрудникам сети медцентров вынесли приговор

      На Украине будущих офицеров ВСУ решили обучить штыковым атакам

      48-летняя Дана Борисова показала лицо спустя четыре месяца после пластики

      В Белом доме отказались отвечать на вопрос о якобы сбитом силами ПВО России Embraer 190

      Определена самая успешная валюта 2024 года

      Россиян предостерегли от главной ошибки при похмелье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше