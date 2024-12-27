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19:03, 27 декабря 2024Экономика

Стала известна судьба попавшего на Украину американского газа

FT: Украина получила первую партию сжиженного природного газа из США
Кирилл Луцюк

Фото: Lisa Leutner / Reuters

На Украину поступила первая партия сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом сообщило издание Financial Times.

Украинский энергохолдинг ДТЭС получил груз через Средиземное море. На Украине уверены, что такие поставки обеспечивают регион источником энергии и подрывают влияние России на местную энергосистему. Согласно данным Национального оператора газовой системы Греции, холдинг оставит себе около десятой части газа, а остальное перепродаст греческим фирмам.

Как заметил независимый газовый аналитик Том Марцек-Мансер, Украина получает американский СПГ накануне потенциально крупных изменений на рынке этого энергоносителя. Если с 1 января российский газ не будет попадать покупателям из Центральной Европы через Украину, то эти дополнительные объемы СПГ будут иметь решающее значение для всего региона.

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Ранее Европейский оператор терминалов СПГ Enagas заявил о готовности рекордно увеличить поставки топлива в страны ЕС, если прекратится транзит через Украину.

Между тем с января по ноябрь 2024 года суммарные объемы поставок российского газа в европейские страны резко увеличились и дошли до 49,6 миллиарда кубометров.

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