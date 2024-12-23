Поставки российского газа в Европу резко выросли

Bruegel: поставки газа из России в Европу выросли до 49,6 млрд кубометров

По итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года суммарные объемы поставок российского газа в европейские страны резко выросли и достигли уровня в 49,6 миллиарда кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании Bruegel.

За отчетный период экспорт трубопроводного газа из России в Евросоюз (ЕС) вырос на 26 процентов год к году, до 30,3 миллиарда кубометров. В свою очередь, экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в этом направлении увеличился на 18,2 процента, до 19,3 миллиарда.

В результате доля России в структуре европейского импорта трубопроводного газа достигла примерно 11,1 процента, увеличившись в годовом выражении на 2,7 процентного пункта (п.п.). Что касается СПГ, то Россия в январе-ноябре обеспечила 7,1 процента импорта ЕС, хотя за тот же период 2023-го ее доля составляла 5,7 процента. В итоге на РФ в 2024 году пришлось 18,3 процента в структуре европейского газового импорта (плюс 4,3 п.п.).

Как отмечают эксперты, поставки российского трубопроводного топлива в Европу осуществлялись в основном через «Турецкий поток». По этому маршруту страны ЕС импортировали 5,6 процента поступившего из РФ газа, а газотранспортная система (ГТС) Украины обеспечила 5,5 процента российского экспорта в Европу. Главным же образом газ из России поступал в ЕС в виде СПГ (7,1 процента от европейского импорта), резюмировали аналитики.

С начала следующего года транзит топлива «Газпрома» в Европу через украинскую ГТС прекратится. Это будет обусловлено отказом властей республики от продления долгосрочного пятилетнего соглашения с энергохолдингом. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что транзит по этому маршруту остановится 1 января 2025 года в 7:00 утра по местному времени.