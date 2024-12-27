Стало известно о покупке «Матч ТВ» прав на трансляцию UFC в России

РБК: «Матч ТВ» на три года купил права на трансляцию UFC в России

Телеканал «Матч ТВ» купил права на эксклюзивную трансляцию турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на ближайшие три года. Об этом стало известно РБК.

Сумма сделки не разглашается, но эксперты оценивают ее в 15 миллионов долларов. Это в 1,5 раза больше, чем канал заплатил в 2021 году, когда также приобретал телеправа на три года.

Источник отметил, что в эфирной сетке Матч ТВ на январь уже присутствуют бои в рамках UFC. В частности, канал планирует показать поединки с участием россиян Ислама Махачева и Умара Нурмагомедова.

UFC, являющийся крупнейшим промоушеном по организации турниров по смешанным единоборствам (MMA), существует с 1993 года. Махачев возглавляет рейтинг организации вне зависимости от весовых категорий.