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16:28, 27 декабря 2024Ценности

Стилист Бузовой рассказал о свадебном платье для нее

Стилист Карстен: Ольга Бузова мечтает о трех разных свадебных образах
Екатерина Ештокина

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Стилист экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой Никита Карстен рассказал о свадебном платье для нее. Соответствующая информация появилась на сайте «Страсти».

Модный эксперт признался, что у телеведущей есть мечта о трех разных свадебных образах. «Но, пожалуй, не буду раскрывать все карты! Пусть это останется сюрпризом до того самого особенного дня», — уточнил он.

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В то же время специалист подчеркнул, что, когда Бузова начнет готовиться к свадьбе, они обязательно придумают особенные образы. «Скажу только, что, когда этот момент наступит, мы точно сделаем что-то невероятное! Ведь Оля заслуживает того, чтобы в этот важный день быть самой красивой и счастливой невестой», — заключил Карстен.

Ранее в декабре стилист Бузовой рассказал о казусе с ее платьем. Никита Карстен вспомнил, что на шоу X-Factor, где Бузова была ведущей, один из участников обнял ее после выступления и испачкал ее наряд краской.

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