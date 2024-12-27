Стилист Бузовой рассказал о казусе с ее платьем

Стилист Карстен рассказал об испорченном платье Бузовой на съемках шоу X-Factor

Стилист экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой Никита Карстен рассказал о казусе с ее платьем. Соответствующий комментарий публикует «Страсти».

Модный эксперт рассказал, что однажды на съемке шоу X-Factor, где Бузова была ведущей, она обняла одного из участников после его выступления. При этом человек выходил на сцену с номером, на котором рисовал всем телом и был весь в краске, вследствие чего наряд телеведущей был испорчен.

«И вот Оля в роскошном вечернем платье его обнимает... Можете представить, что было с платьем! Спасло только то, что у нас было запасное и мы каким-то чудом успели переодеть ее за рекламную паузу — а это всего минута с небольшим!» — признался Карстен.

Специалист уточнил, что всегда носит с собой тяжелые чемоданы, чтобы предусматривать любые неожиданные ситуации. В то же время дискомфорта такая мера стилисту не приносит, поскольку он любит свою работу, заключил Карстен.

Ранее в декабре стилист Бузовой раскритиковал стиль Волочковой со словами «кринжовая история». Эксперт заявил, что 48-летняя артистка вовсе не готова на эксперименты во внешности.