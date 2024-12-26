Стилист Бузовой раскритиковал стиль Волочковой со словами «кринжовая история»

Стилист Карстен раскритиковал стиль Волочковой со словами «кринжовая история»

Стилист экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой Никита Карстен раскритиковал стиль балерины Анастасии Волочковой со словами «кринжовая история». Соответствующий комментарий приводит «Страсти».

Эксперт заявил, что 48-летняя артистка вовсе не готова на эксперименты во внешности. «Это уже переходит в такую... скажем так, кринжовую историю», — заявил он.

Помимо этого, специалист рассказал, что ему удалось посотрудничать с певицей Ларисой Долиной. По его словам, она держится за один и тот же стиль десятилетиями, не желая идти на малейшие изменения.

«Лариса Долина и ее команда продолжают делать эти огромные начесы, хотя можно было бы поэкспериментировать — добавить модную челку, осовременить образ. Я работал с ней на съемках, и, к сожалению, ни она, ни ее команда не были готовы даже к минимальным экспериментам», — пояснил Карстен.

Ранее в декабре стилист Бузовой объяснил появление на публике в костюме из мяса. Так, он вышел в свет в черных брюках и кофте, поверх которых надел плащ и сапоги из говядины общим весом 33 килограмма.