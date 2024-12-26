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15:48, 26 декабря 2024Ценности

Стилист Бузовой объяснил появление на публике в костюме из мяса

Стилист Бузовой Карстен появился на публике в костюме из мяса ради эксперимента
Екатерина Ештокина

Фото: @nikita_karsten

Стилист российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой Никита Карстен объяснил свое появление на публике в костюме из мяса. Соответствующее интервью публикует портал «Страсти».

Специалист в необычном наряде появился на премии Fashion New Year Awards 2024. Так, он вышел в свет в черных брюках и кофте, поверх которых надел плащ и сапоги из говядины весом 33 килограмма. При этом эксперт пояснил, что использовал данный образ ради эксперимента и желания попробовать что-то новое.

«Будет ли это обсуждаемо и осуждаемо? Да! Но мы так уже устали от силуэтных платьев и хорошо сидящих костюмов на светских мероприятиях! Мало кто готов на эксперименты и новые образы, поэтому я решил показать всем, что занимать опыт зарубежных звезд — почему бы и нет? Пробовать новое нужно обязательно!» — высказался Карстен.

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Помимо этого, стилист подчеркнул, что все мясо отправит на благотворительность. «Все 33 килограмма говядины поедут в приют для животных!» — уточнил он.

В ноябре стилист Бузовой оценил новый образ Волочковой фразой «хороший парик». Модный эксперт обратил внимание на новый образ 48-летней артистки, которая появилась на премии Music Box в черном платье и с длинными прямыми волосами.

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