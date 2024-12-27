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02:38, 27 декабря 2024Мир

Столтенберг стал сопредседателем Бильдербергского клуба

Экс-генсек НАТО Столтенберг стал сопредседателем Бильдербергского клуба
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Yves Herman / Reuters

Экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга назначили сопредседателем Бильдербергского клуба. Это ежегодный закрытый форум, который собирает влиятельных мировых политиков и бизнесменов, пишет газета The Guardian.

Необходимость избрания нового сопредседателя клуба возникла в связи с уходом из жизни в сентябре нидерландского экономиста Виктора Хальберштадта, который ранее занимал данную должность.

В организационный комитет форума, который пройдет в июне 2025 года в Стокгольме, вошли более 30 человек. В частности, председатель правления шведского военно-промышленного концерна SAAB Маркус Валленберг, экс-глава британской службы внешней разведки МИ-6 Джон Сойерс и американский журналист Фарид Закария.

Ранее стало известно, что Йенс Столтенберг напишет книгу о своем 10-летнем пребывании на посту главы НАТО. Отмечалось, что мемуары планируется выпустить осенью 2025 года, права на них уже проданы в девять стран. В книге под рабочим названием «Моя вахта» бывший генсек расскажет о работе в НАТО.

В октябре Столтенберг стал кандидатом на Нобелевскую премию мира. Однако Норвежский нобелевский комитет сообщил, что премию получит японская организация Nihon Hidankyo, которая объединяет людей, выживших при атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.

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