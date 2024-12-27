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15:15, 27 декабря 2024Интернет и СМИ

TikTok оштрафовали в России

Суд оштрафовал TikTok на 3 млн руб. за нарушение порядка ограничения информации
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Таганский суд Москвы оштрафовал соцсеть TikTok за нарушение порядка ограничения доступа к информации, запрещенной в России. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Сообщается, что платформу признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), посвященной правилам порядка ограничения доступа к запрещенной информации или ее удаления.

Суд назначал соцсети штраф в 3 миллиона рублей.

В ноябре TikTok оштрафовали на четыре миллиона рублей. Сообщалось, что платформа не выполнила предписания Роскомнадзора.

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