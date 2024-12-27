TikTok оштрафовали в России

Суд оштрафовал TikTok на 3 млн руб. за нарушение порядка ограничения информации

Таганский суд Москвы оштрафовал соцсеть TikTok за нарушение порядка ограничения доступа к информации, запрещенной в России. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Сообщается, что платформу признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), посвященной правилам порядка ограничения доступа к запрещенной информации или ее удаления.

Суд назначал соцсети штраф в 3 миллиона рублей.

В ноябре TikTok оштрафовали на четыре миллиона рублей. Сообщалось, что платформа не выполнила предписания Роскомнадзора.