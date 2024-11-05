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19:16, 5 ноября 2024Интернет и СМИ

TikTok оштрафовали в России

Суд Москвы оштрафовал соцсеть TikTok на четыре миллиона рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

Таганский суд Москвы оштрафовал популярную соцсеть TikTok на миллионы рублей. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Соцсеть оштрафовали за нарушение статьи 19.7.10 Кодекса об административных правонарушений (КоАП). TikTok обвинили в неисполнении владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

Суд назначил соцсети штраф в четыре миллиона рублей.

Ранее соцсеть оштрафовали в июле. Соцсеть признали виновной по статье 19.7.10-4 Кодекса об административных правонарушениях. TikTok назначили штраф в четыре миллиона рублей.

В декабре 2023 года соцсети назначили штраф в 800 тысяч рублей. Причиной стал отказ платформы удалять запрещенные видео о «зацеперах».

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