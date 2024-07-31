TikTok оштрафовали на четыре миллиона рублей

Суд в Москве оштрафовал TikTok за отказ выполнить предписание Роскомнадзора

Суд в Москве оштрафовал китайскую соцсеть TikTok на четыре миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Причиной стал отказ выполнить предписание Роскомнадзора. Уточняется, что платформу признали виновной по статье 19.7.10-4 Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее по аналогичной статье суд в Москве оштрафовал американскую компанию Google. Ее обязали выплатить пять миллионов рублей.

В декабре TikTok выписали штраф за неудаление запрещенных роликов о «зацеперах». Сумма составила 800 тысяч рублей. Перед этим платформу обязали выплатить два миллиона рублей за публикацию роликов, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения.

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