Google оштрафовали на пять миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал Google за отказ выполнить предписание Роскомнадзора

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google на пять миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной для такой меры послужил отказ Google выполнить предписание Роскомнадзора.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Google LLC на четыре миллиона рублей. Уточнялось, что компания не ограничила доступ к запрещенной на территории России информации.

В апреле Мосгорсуд отклонил жалобы Google на многомиллиардные штрафы за систематическое неудаление запрещенного контента, в том числе фейков о специальной военной операции (СВО) на Украине. Компания подавала жалобу на решение суда, согласно которому Google выписали оборотный штраф в размере 4,6 миллиарда рублей.