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12:08, 19 июля 2024Интернет и СМИ

Google оштрафовали в России

Суд Москвы оштрафовал Google на 4 миллиона рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 4 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Компанию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, Google не ограничил доступ к запрещенной на территории России информации.

О каких именно запрещенных сведениях идет речь, в сообщении не уточнялось.

Ранее компанию оштрафовали в мае на четыре миллиона рублей. Сообщалось, что Google не ограничила доступ к видео на YouTube, которое содержало запрещенный в России контент.

До этого сообщалось, что Google получила штраф в декабре 2023 года. Отмечалось, что компанию привлекли к ответственности из-за публикации недостоверной информации о спецоперации на YouTube.

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