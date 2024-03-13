Google оштрафовали в России на несколько миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на четыре миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал корпорацию Google на несколько миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что Google совершила правонарушение по части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях.

Корпорация получила взыскание за то, что на видеохостинге YouTube не ограничила доступ к ролику, содержащему запрещенный на территории России контент. О каком именно видео идет речь, не уточняется. Google обязали выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей.

Компания уже получала подобные штрафы от российских судов. В декабре 2023 года Google также оштрафовали на четыре миллиона рублей за не удаленное с YouTube видео, содержащее недостоверные сведения о спецоперации на Украине.

В ноябре 2023 года корпорация также получила административное взыскание в четыре миллиона рублей за отказ удалить видео, в котором приводились ложные сведения о Вооруженных силах России.