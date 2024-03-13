Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:11, 13 марта 2024Интернет и СМИ

Google оштрафовали в России на несколько миллионов рублей

Суд в Москве оштрафовал Google на четыре миллиона рублей

Фото: Unsplash

Таганский суд Москвы оштрафовал корпорацию Google на несколько миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что Google совершила правонарушение по части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях.

Корпорация получила взыскание за то, что на видеохостинге YouTube не ограничила доступ к ролику, содержащему запрещенный на территории России контент. О каком именно видео идет речь, не уточняется. Google обязали выплатить штраф в размере четырех миллионов рублей.

Компания уже получала подобные штрафы от российских судов. В декабре 2023 года Google также оштрафовали на четыре миллиона рублей за не удаленное с YouTube видео, содержащее недостоверные сведения о спецоперации на Украине.

В ноябре 2023 года корпорация также получила административное взыскание в четыре миллиона рублей за отказ удалить видео, в котором приводились ложные сведения о Вооруженных силах России.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский беспилотник атаковал нефтезавод под Рязанью. После удара начался мощный пожар, есть пострадавшие

      В России представили портативный глушитель FPV-дронов

      Рэперша Карди Би снялась обнаженной для обложки сингла

      Комитет Рады спустя час отменил заседание по законопроекту о мобилизации

      Врач перечислил признаки крайне опасной боли в горле

      Пожар на рязанском нефтезаводе после атаки беспилотника ликвидировали

      Путин высказался о «набивающих брюхо человеческой плотью» западных элитах

      Путин рассказал о разговоре с Трампом о «спящем Джо»

      Россиянин и школьник выстрелили в кошку с котятами и сняли это на видео

      Google оштрафовали в России на несколько миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше