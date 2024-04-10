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11:01, 10 апреля 2024Интернет и СМИ

Суд отклонил жалобы Google на многомиллиардные штрафы в России

Суд отклонил жалобы Google на штраф в 4,6 миллиарда рублей за неудаление фейков

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Мосгорсуд отклонил жалобы американской компании Google на многомиллиардные штрафы за систематическое неудаление запрещенного контента, в том числе фейков о специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Апелляционная инстанция Мосгорсуда отклонила жалобу представителя Google на постановление Таганского районного суда Москвы от 20 декабря 2023 года, которым Google был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП», — заявили в суде. Речь идет о третьем оборотом штрафе в размере 4,6 миллиарда рублей.

Роскомнадзор составил протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ за повторный отказ компании удалить из видеохостинга YouTube ролики с фейками об СВО, с призывами в отношении подросток совершать противоправные действия, с пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России), а также материалы экстремистского характера.

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      Олег Давыдов
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