Суд отклонил жалобы Google на многомиллиардные штрафы в России

Суд отклонил жалобы Google на штраф в 4,6 миллиарда рублей за неудаление фейков

Мосгорсуд отклонил жалобы американской компании Google на многомиллиардные штрафы за систематическое неудаление запрещенного контента, в том числе фейков о специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Апелляционная инстанция Мосгорсуда отклонила жалобу представителя Google на постановление Таганского районного суда Москвы от 20 декабря 2023 года, которым Google был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП», — заявили в суде. Речь идет о третьем оборотом штрафе в размере 4,6 миллиарда рублей.

Роскомнадзор составил протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ за повторный отказ компании удалить из видеохостинга YouTube ролики с фейками об СВО, с призывами в отношении подросток совершать противоправные действия, с пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России), а также материалы экстремистского характера.