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19:55, 27 декабря 2024Россия

В Госдуму внесли проект о запрете пропаганды многоженства в рекламе

В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды многоженства в рекламе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий запрет пропаганды многоженства в рекламе. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что пропаганда многоженства не соответствует политике страны, которая направлена на сохранение семейных ценностей.

«Попытки популяризировать многоженство, противоречащее законам страны и нашей Конституции, говорят о желании приучить людей к тому, что полигамия и сожительство с двумя или несколькими женщинами — это норма. При этом ни о какой защите женщин, их прав и законных интересов речи не может идти», — говорится в тексте записки.

Автором законопроекта выступила глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Ранее совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) отозвал фетву, разрешающую мужчинам в России иметь до четырех жен. Этому предшествовало предписание Генпрокуратуры, в котором говорилось, что фетва противоречит закону и основам государственной политики в области укрепления традиционных ценностей.

В свою очередь, член СПЧ Кирилл Кабанов удивился радости общественных деятелей от отзыва фетвы, разрешающей многоженство. По его словам, ДУМ удалось показать, что российские власти якобы нарушают права мусульман, и тем самым заложить фундамент для антигосударственных выступлений.

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