В Кремле высказались о задержании Финляндией танкера по подозрению в повреждении кабеля

Песков не стал комментировать действия Финляндии по делу о повреждении кабеля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать действия финских властей, задержавших нефтяной танкер по подозрению в повреждении подводного кабеля. Об этом сообщает ТАСС.

«Я ничего не могу точно сказать, совсем узкопрофильный вопрос», — сказал он.

По словам представителя Кремля, это дело вряд ли является прерогативой администрации российского президента.

Ранее полиция Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2. Правоохранители считают, что данное судно якобы является частью российского теневого флота.