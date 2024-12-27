Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:03, 27 декабря 2024Мир

В Кремле высказались о задержании Финляндией танкера по подозрению в повреждении кабеля

Песков не стал комментировать действия Финляндии по делу о повреждении кабеля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать действия финских властей, задержавших нефтяной танкер по подозрению в повреждении подводного кабеля. Об этом сообщает ТАСС.

«Я ничего не могу точно сказать, совсем узкопрофильный вопрос», — сказал он.

По словам представителя Кремля, это дело вряд ли является прерогативой администрации российского президента.

Ранее полиция Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2. Правоохранители считают, что данное судно якобы является частью российского теневого флота.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на отказ норвежского судна спасать российских моряков

      Вызвавшую смех капсулу времени нашли в российском регионе

      Акционеры Ozon одобрили переезд компании в Россию

      Путин присвоил экс-журналистке ранг чрезвычайного посланника

      ФСБ опубликовала видео с готовившими теракт в Москве боевиками

      Бывший футболист сборной России назвал сроки возвращения команды на международные турниры

      В российском городе осудили двух мужчин за хулиганство и угрозу расправой

      В Китае назвали фатальный недостаток электрокаров Tesla

      В Кремле отказались давать преждевременные оценки авиакатастрофе в Казахстане

      Мужчина «воскресил» кота с помощью искусственного интеллекта на Рождество

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше