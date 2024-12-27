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12:29, 27 декабря 2024Силовые структуры

В Москве ФСБ предотвратила теракт исламистов в отделе полиции

В Москве ФСБ предотвратила теракт ИГ в отделе полиции
Варвара Митина (редактор)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Москве сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отделе полиции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Его планировали боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России). На их след вышли, когда мужчины собирали информацию об отделе МВД России в столице, который выбрали в качестве мишени для атаки.

Выяснилось, что террористы присягнули на верность ИГ, купили машину и поместили в нее газовые баллоны с пропаном, после чего начали делать самодельного взрывного устройства (СВУ).

Ранее сообщалось, что террористы были уничтожены во время задержания.

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