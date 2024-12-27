В России обнаружили более 20 маскировавшихся под благотворительные фонды сайтов

В России обнаружили более 20 маскировавшихся под благотворительные фонды сайтов

Специалисты F.A.C.C.T. обнаружили более 20 сайтов, которые маскировались под благотворительные фонды и ресурсы по сбору средств. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации экспертов, злоумышленники использовали фотографии реальных людей из социальных сетей и сопровождали их информацией, не соответствующей действительности.

Всего выявили 21 активный домен, которые якобы значились благотворительными фондами и ресурсами для сбора средств. Аналитики провели анализ сетевой инфраструктуры и установили, что заблокированные фальшивые сайты были связаны с одностраничниками, на которых собирали деньги на лечение и реабилитацию людей разных возрастов.

Мошенники регистрировали домены, похожие на названия настоящих фондов, а также полностью копировали дизайн и содержание официальных сайтов.

Они применяли различные тактики для обмана пользователей, например, заменяли на фальшивых сайтах платёжные реквизиты фондов своими собственными и рассылали электронные письма с ссылками на поддельные ресурсы.

Ранее россиян предупредили об опасных фразах преступников из детских игровых чатов. По словам представителя компании F.A.C.C.T. Евгения Чунихина, они часто присылают детям и подросткам сообщения, направленные на то, чтобы вызвать заинтересованность и перевести диалог в личные мессенджеры.