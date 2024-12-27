Институт государственного управления Куинси призвал США к дипломатии по Украине

Институт ответственного государственного управления Куинси призвал власти США заняться дипломатией вместо того, чтобы требовать от Украины мобилизации все большего числа граждан. Об этом аналитический центр написал на своей странице в соцсети X.

«Американские чиновники требуют от Украины мобилизовать граждан во возрасте 19-25 лет, однако местные жители против этого. Пришло время для дипломатии», — сказано в сообщении.

В институте подчеркнули, что украинский конфликт уже унес жизни огромного количества людей, а также лишил дома множество украинцев, в связи с чем Вашингтону следует прекратить их страдания.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что бойцы ВСУ надеются на перемирие с Россией в 2025 году. Украинский военный рассказал, что ВСУ истощены боевыми действиями, им не хватает людей на многих важных тыловых должностях, а в пехоте осталось лишь считанное число солдат.