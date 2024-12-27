Институт ответственного государственного управления Куинси призвал власти США заняться дипломатией вместо того, чтобы требовать от Украины мобилизации все большего числа граждан. Об этом аналитический центр написал на своей странице в соцсети X.
«Американские чиновники требуют от Украины мобилизовать граждан во возрасте 19-25 лет, однако местные жители против этого. Пришло время для дипломатии», — сказано в сообщении.
В институте подчеркнули, что украинский конфликт уже унес жизни огромного количества людей, а также лишил дома множество украинцев, в связи с чем Вашингтону следует прекратить их страдания.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что бойцы ВСУ надеются на перемирие с Россией в 2025 году. Украинский военный рассказал, что ВСУ истощены боевыми действиями, им не хватает людей на многих важных тыловых должностях, а в пехоте осталось лишь считанное число солдат.