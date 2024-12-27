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06:58, 27 декабря 2024Мир

В США рассказали о выходке Зеленского в отношении Фицо

Дэвис: Зеленский вредит самому себе, отказываясь от транзита газа из РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинский глава Владимир Зеленский, отказываясь от транзита газа из России, вредит в первую очередь, самому себе. Об этом рассказал подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Эксперт оценил слова Зеленского о визите премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву. Там политик обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о дальнейших поставках газа в Братиславу. Сам же Зеленский исключил возможность транзита любого газа через Украину в следующем году.

«Он (Зеленский. — прим. "Ленты. ру") пытается пристыдить его (Фицо), заставив сделать то, что он хочет. Зеленский сам себе сворачивает шею в финансовом плане. Очевидно, что они (Украина) пытаются получить деньги от Запада», — посетовал Лэвис.

Так, несмотря на доходы Украины от транзита российского газа, позиция Владимира Зеленского, который хочет отказаться от этого, оторвана от реальности. Его цель — как можно сильнее навредить России, добавил Дэвис.

26 декабря Владимир Путин заявил, что контракт по транзиту газа через Украину уже не получится заключить за несколько дней до Нового года. До этого президент РФ назвал невозможной попытку поставки газа через Украину в условиях иска Киева, добавил Путин.

Кроме того, глава РФ рассказал журналистам, что Украина наказывает Европу, закрывая контракт на поставку российского газа. После этого цены на газ в европейских странах вырастут, объяснил Путин.

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