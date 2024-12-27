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13:42, 27 декабря 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали о выполнении ТЦК планов по мобилизации за счет «алкоголиков на лавочках»

Боец ВСУ Черный: ТЦК выполняют план за счет «алкоголиков на лавочках»
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) иногда выполняют план по мобилизации за счет «алкоголиков на лавочках». Об этом заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Черный, передает издание ТСН в своем Telegram-канале.

«Я сталкивался с такими моментами, что алкоголь — это элемент контроля. Выпивший человек "проштрафился" и уже подконтролен. Думаю, наше командование и само дает такие моменты, чтобы влиять на личный состав», — отметил украинский военнослужащий.

По его словам, такой вариант мобилизации украинцев является самым простым путем для «получения премий» военкомами. Черный также рассказал, что сотрудники ТЦК в рамках выполнения плана не останавливают дорогие автомобили.

Ранее стало известно о бесчинствах украинских военкомов в восточной и центральной частях страны. Об этом сообщили представители подполья «Дозор».

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