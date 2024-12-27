69-я параллель
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13:42, 27 декабря 202469-я параллель

Вызвавшую смех капсулу времени нашли в российском регионе

В Таймырском краеведческом музее вскрыли вызвавшую смех капсулу времени
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: vanilla_soup / Shutterstock / Fotodom  

В Таймырском краеведческом музее вскрыли вызвавшую смех капсулу времени, которую закладывали сотрудники Дудинского морского порта. Об этом сообщается на сайте музея российского региона.

Как рассказали в музее, капсула была замурована еще в 1999 году. Ее изготовил лучший токарь порта Владимир Коротков, а текст написал Павел Соловьев, ныне — ветеран предприятия. Послание нашли и извлекли по истечении 25-летнего срока, заложенного авторами послания.

«Некоторые пункты [текста капсулы из 1999 года] вызвали у гостей добрые улыбки: так, например, авторы послания предполагали, что в будущем часть грузов по морю будут доставлять подводные лодки, а от Диксона до Дудинки будет проложен нефтепровод», — рассказали в музее, отметив, что многое из того, о чем мечтали сотрудники предприятия, сбылось.

После церемонии чтения послания капсулу вручили на хранение в музей.

Ранее в Великобритании инженер обнаружил 132-летнее послание от коллег в стене маяка на южном побережье Шотландии. Письмо, спрятанное в бутылку, находилось за панелями в шкафу.

ЖЗЛ
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