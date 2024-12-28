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14:23, 28 декабря 2024Ценности

54-летняя невеста миллиардера Безоса вышла в свет с бриллиантовым крестом

Невеста миллиардера Безоса Лорен Санчес вышла в свет с бриллиантовым крестом
Екатерина Ештокина

Фото: @laurenwsanchez

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес вышла в свет с роскошным украшением. Соответствующие кадры (на момент написания новости были удалены) появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

54-летняя репортерша предстала напротив зеркала в белом облегающем платье длины миди и на бретелях. Помимо этого, она надела черные лакированные ботильоны на каблуках, дополнив образ массивным бриллиантовым крестом и серьгами. Вдобавок Санчес уложила распущенные волосы и нанесла мейкап в нейтральных тонах.

Ранее в декабре невеста миллиардера Безоса вышла в свет в откровенном образе. Избранница Безоса пришла на саммит DealBook 2024, организованный изданием The New York Times, в белом костюме люксового бренда Alexander McQueen, состоящем из классических брюк и жакета.

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