В России из-за отсутствия деталей скопились десятки недостроенных самолетов

«Ведомости»: на предприятиях ОАК скопились около 40 недостроенных SJ-100 и МС-21

К концу 2024 года на предприятиях ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) скопились более 20 недостроенных ближнемагистральных самолетов SJ-100 (импортозамещенная версия SSJ-100) и столько же среднемагистральных МС-21. Об этом со ссылкой на представителя ОАК пишут «Ведомости».

Достроить десятки лайнеров заводы не могут из-за отсутствия отечественных аналогов импортных комплектующих и систем. Госкорпорация решила собирать машины до определенной стадии, чтобы после появления необходимых деталей работы можно было бы быстрее завершить и начать поставки.

Пока ни одна из моделей не совершила первого полета в той версии, в которой ее планируется поставлять в авиакомпании. Для SJ-100 не сертифицирован отечественный двигатель ПД-8 производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), поэтому испытания остальных систем проводят на самолете с франко-российским двигателем SaM-146. Партнеры отказались от поставок и обслуживания моторов после начала боевых действий на Украине.

В проекте МС-21 изначально использовали американские двигатели Pratt & Whitney, но их удалось заменить отечественными ПД-14. Однако в серию самолет не пошел, так как из-за отказа партнеров от сотрудничества появилась необходимость в замене на отечественные аналоги других систем и композита, из которого предполагается делать крылья.

По данным СМИ, проблема с двигателем ПД-8 заключается в том, что на стендах он не демонстрирует необходимые параметры, поэтому о сертификации и полетах говорить рано. А в случае с МС-21 в процессе импортозамещения лайнер существенно потяжелел, так что его дальность полета сократилась в два и более раза. Ряд источников утверждает, что теперь самолет потерял возможность называться среднемагистральным (дальность полета должна быть более 2,5 тысячи километров).

Частично это информацию минувшей осенью подтвердили первый вице-премьер Денис Мантуров и глава «Ростеха» (головная компания ОАК) Сергей Чемезов. Они рассказали о появившихся планах построить укороченную версию МС-21 (140-170 пассажиров вместо 211), которая, как уточнил Мантуров, смогла бы сохранить исходные характеристики полета с учетом получившихся весовых характеристик.

По словам собеседника издания, в общей сложности заменить необходимо около 80 систем, каждая из которых имеет свой цикл производства и сертификации. В ноябре глава Минпромторга Антон Алиханов утверждал, что сертификационные полеты начнутся весной 2025 года. В свою очередь, Чемезов и премьер-министр Михаил Мишустин говорят, что поставки в авиакомпании начнутся до конца следующего года, то есть необходимые летные испытания проведут менее чем за год.

В рамках программы развития отечественной авиатранспортной отрасли до 2030 года, утвержденной правительством летом 2022 года, в текущем году российские предприятия должны были произвести 69 самолетов шесть разных моделей, в том числе 35 их них — ближне- и среднемагистральные лайнеры. В мае этого года программу скорректировали по срокам, передвинув их вправо. К настоящему времени не собрана ни одна из ожидавшихся машин.