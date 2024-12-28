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15:17, 28 декабря 2024Спорт

Американский баскетболист назвал главное преимущество жизни в России

Баскетболист из США Далтон: в России нравится культура сохранения ценностей
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Баскетболист из США Хэйден Далтон, выступающий за екатеринбургский «Уралмаш», назвал главное преимущество жизни в России. Его слова приводит «Чемпионат».

Далтон рассказал, что его первое впечатление о стране было положительным. Спортсмен отметил, что никогда не слышал ничего плохого о том, что он американец, и его везде были рады видеть.

«Что больше всего нравится в России? Не зима! Мне нравится культура сохранения ценностей, которые были традиционными на протяжении истории человечества», — заявил Далтон.

Далтон живет и выступает в России с 2023 года. До перехода в «Уралмаш» он представлял «Самару». Ранее американец также играл за клубы из Дании, Чехии, Франции и Испании.

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