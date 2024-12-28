Американский конгрессмен пригласил президента Грузии на инаугурацию Трампа

Конгрессмен США Уилсон пригласил Зурабишвили на инаугурацию Трампа

Президента Грузии Саломе Зурабишвили пригласили на инаугурацию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил американский конгрессмен Джо Уилсон в соцсети X.

Он назвал Зурабишвили единственным легитимным лидером в Грузии. «Я восхищаюсь ее мужеством перед лицом нападок со стороны [основателя и почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзины] Иванишвили и его друзей, Коммунистической партии Китая и иранского режима», — говорится в сообщении.

Инаугурация Трампа состоится 20 января. Полномочия Зурабишвили истекают 29 декабря. При этом она отказалась покидать пост и заявила о подготовке к выборам в Грузии после встречи с представителями оппозиции.

В свою очередь, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе пригрозил главе государства уголовной ответственностью в случае назначения новых выборов или отказа покинуть резиденцию после инаугурации нового президента.