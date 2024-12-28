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00:28, 28 декабря 2024Мир

Американский конгрессмен пригласил президента Грузии на инаугурацию Трампа

Конгрессмен США Уилсон пригласил Зурабишвили на инаугурацию Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leli Blagoravova / Presidential Press Service / Reuters

Президента Грузии Саломе Зурабишвили пригласили на инаугурацию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил американский конгрессмен Джо Уилсон в соцсети X.

Он назвал Зурабишвили единственным легитимным лидером в Грузии. «Я восхищаюсь ее мужеством перед лицом нападок со стороны [основателя и почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзины] Иванишвили и его друзей, Коммунистической партии Китая и иранского режима», — говорится в сообщении.

Инаугурация Трампа состоится 20 января. Полномочия Зурабишвили истекают 29 декабря. При этом она отказалась покидать пост и заявила о подготовке к выборам в Грузии после встречи с представителями оппозиции.

В свою очередь, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе пригрозил главе государства уголовной ответственностью в случае назначения новых выборов или отказа покинуть резиденцию после инаугурации нового президента.

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